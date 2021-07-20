لجنة نيابية : هذه اهم الملفات التي سيناقشها الكاظمي في واشنطن

2021/07/20 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اهم الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن ، مبينة ان من بينها جدولة انسحاب القوات الامريكية.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح للوكالة الرسمية :" ان زيارة الوفد العراقي الى واشنطن تأتي لاستكمال الحوار الستراتيجي وهناك الكثير من الملفات العالقة بين امريكا والعراق على جميع المستويات".واوضح :" ان الوفد العراقي سيناقش جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق التي تعد اهم محاور الزيارة".واضاف الركابي :" ان الكاظمي سيناقش الكثير من الملفات من بينها العلاقات الثنائية بين الطرفين ، اضافة الى الوضع في العراق والشرق الاوسط ، وكذلك الملف الامني والعسكري والصحي وجائحة كورونا".وكان وزير الخارجية فؤاد حسين،وصل اليوم الى العاصمة الاميركية واشنطن، لعقد جولة تفاوضية تمهد للحوار بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الاميركي جو بايدن./ انتهى

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