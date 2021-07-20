2021/07/20 | 23:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال توم براك المستشار السابق لترامب للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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