اللقاحات آمنة.. تحذير جديد من الصحة العراقية بعد ارتفاع إصابات كورونا

2021/07/20 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، من تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما اكدت ان جميع اللقاحات المتوفرة امنة وفعالة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز، اليوم الثلاثاء، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".واضاف، ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخي مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".

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