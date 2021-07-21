شاهد أول سيارة ذاتية القيادة دون مرافقة تقود نفسها في شوارع نيويورك المزدحمة

2021/07/20 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت شركة "موبيل آي" الناشئة المملوكة لشركة "إنتل" الاختبارات الأولى على عملية الإطلاق، للسيارات ذاتية القيادة في شوارع مدينة نيويورك، دون مرافقة من الشرطة.

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