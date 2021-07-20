العتابي: الحكومة وصلت لحالة الانهيار بشأن الوضع الامني

2021/07/20 | 23:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو كتلة النهج الوطني،مهند العتابي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة وصلت لحالة الانهيار بشأن الوضع الامني، لافتا ان القرار السياسي هو الذي مكّن داعش واعاد داعش.وقال العتابي في برنامج حصاد الايام، ان الوضع الامني هو استجابة للواقع السياسي، ليس لدينا اجراءات امنية حقيقية والحكومة وقعت في تناقض غير مسموح به، ووصلت الى حالة […]

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