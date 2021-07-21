2021/07/21 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صحة الكرخ: وفاة 15 مصاباً بكورونا ولدينا 500 يصارعون من أجل الحياة » وكالة الأنباء العراقية

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