أبو آلاء الولائي: جاهزون لـ’استعادة’ الطارمية والمشاهدة من ’براثن الإرهاب’

2021/07/21 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، الثلاثاء، إنهم جاهزون لـ"استعادة" منطقتي الطارمية والمشاهدة من "براثن الإرهاب".

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وذكر الولائي في تدوينة، تابعها "ناس"، (20 تموز 2021)، إنه "حين حملنا راية تحرير الوطن من حزام بغداد حتی الموصل، كنا ننطلق من منطلق وطني عقائدي يهدف لاعادة المدن المسلوبة لاهلها النازحين ونصرة اهلنا المغلوب على امرهم تحت وطأة الارهاب".

وأضاف، "بذات المنطلق نعلن اننا جاهزون لاستعادة مدينتي الطارمية والمشاهدة من براثن الارهاب خلال يومين فقط وليهنأ البغداديون بعدها".

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