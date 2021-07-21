استهداف منزلي ناشطين مدنيين بعبوتين ناسفتين في الناصرية

2021/07/21 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استهدفت عبوتان ناسفتان منزلي ناشطين مدنيين في الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال مصدر امني ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان عبوة ناسفة استهدفت منزل ناشط مدني في حي المتنزه وسط الناصرية ، وان الانفجار خلف اضرارا في واجهة المنزل وعجلة كانت مركونة بالقرب منه ، دون وقوع اصابات بشرية".واضاف المصدر :" ان عبوة ناسفة اخرى استهدفت منزل ناشط مدني ثانٍ في حي اريدو وسط الناصرية، وتسببت باضرار في واجهة المنزل ،دون اصابات بشرية ايضا "./انتهى8

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