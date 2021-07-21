بعضهم شباب.. صحة الكرخ: وفاة 15 مصاباً بكورونا في مستشفيات الدائرة

2021/07/21 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير صحة الكرخ:

▪️وفاة 15 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا في مستشفيات الدائرة اليوم بعضهم من الشباب

▪️لدينا أكثر من 500 مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة وأكثر من 15 ألف آخرين يتلقون العلاج في المنازل بجانب الكرخ

▪️هذا نداء من أخوانكم في المستشفيات والمراكز الصحية الذين تركوا عوائلهم لأجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من أهلنا

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