هل البوليس السياسي المغربي يتجسس على الملك محمد السادس ؟ - سعيد الوجاني

2021/07/21 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل البوليس السياسي المغربي DGST يتجسس على الملك رئيسه الأول ؟ اثارت بعض المواقع ، خاصة الفرنسية الموالية للنظام المغربي ، خبرا مفاده ، انّ البوليس السياسي المغربي DGST ، يتجسس على الملك ، وعلى الاسرة الملكية ، ومنها على الأخص ، التجسس على ابن عم الملك ، الشخصية الثالثة الاحق بمشروعية بالحكم في المغرب ، هشام بن عبدالله العلوي ..فهل يستطع المجرم الجلاد ، المعتدي الظالم ، المدير العام للبولي ......





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