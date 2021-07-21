واشنطن بوست: هاتف الرئيس برهم صالح كان ضمن قائمة تجسس “بيغاسوس”

2021/07/21 | 00:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقالت صحيفة واشنطن بوست، إن هاتف الرئيس العراقي برهم صالح، كان ضمن قائمة تضم 50 ألف رقم اختيروا من أجل احتمالية استهدافهم بالمراقبة، ضمن فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتسن التأكد، من أن بيغاسوس تجسس على هاتف صالح، أو جرت المحاولة لذلك.لكن الرئيس العراقي كان من بين ثلاثة رؤساء، …

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