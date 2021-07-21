مدير صحة الكرخ يدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي سيصبح معقّداً أكثر!

2021/07/21 | 00:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبدى مدير عام دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، قلقه الكبير من "الوضع القابل للتعقيد"، جراء تزايد الحالات الحرجة المسجلة بفيروس كورونا، فيما كشف عن وفاة 15 مصاباً بينهم عدد من الشباب.

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وقال الحجامي في تدوينة تابعها "ناس"، (20 تموز 2021)، "لا اريد ان اعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك، ولكن يؤسفني جداً ان ابلغكم بوفاة خمسة عشر مريضًا مصابا بفايروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب".

واضاف الحجامي "لدينا اكثر من خمسمئة مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة وانهاك لمنتسبينا الشجعان واكثر من خمسة عشر الف آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحده".

وحذر الحجامي من أن "الوضع قابل للتعقيد اكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية".

وختم بالقول "هذا نداء من اخوانكم في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لاجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من اهلنا، و القرار كله بيدكم".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، من تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدة في المقابل أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية (20 تموز 2021)، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".

واضاف ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخيا مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".

واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".

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