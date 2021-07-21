بعضهم شباب.. صحة الكرخ: وفاة 15 مصاباً بكورونا في أول أيام العيد

2021/07/21 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، وفاة 15 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا في مستشفيات الدائرة اليوم بعضهم من الشباب.

وقال الحجامي في بيان، "لا اريد ان اعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك ولكن يؤسفني جداً ان ابلغكم بوفاة 15 مريضا مصابا بفيروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب".واضاف، "لدينا اكثر من 500 مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة وانهاك لمنتسبينا الشجعان واكثر من خمسة عشر الف آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحدة".وتابع، "الوضع قابل للتعقيد اكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية، هذا نداء من اخوانكم في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لاجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من اهلنا، والقرار كله بيدكم".

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