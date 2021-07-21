روسيا: لن نعيد النظر في قرارنا بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة

2021/07/21 | 00:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده لن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.وقال ريابكوف - خلال مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه لو كانت …

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