هل يستطيع العراق دفع ديونه؟

2021/07/21 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة الديون الخارجية والداخلية للعراق، التي تراكمت بفوائدها على مر السنوات بسبب الحرب وداعش والأزمة المالية.فهل سيتمكن العراق من سداد ديونه؟

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