"واشنطن قريبة" من التوصل لاتفاق مع برلين بشأن نورد ستريم 2

2021/07/21 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها باتت قريبة من إبرام اتفاق مع الحكومة الألمانية لمنع روسيا من استخدام الطاقة سلاحاً، في خطوة من شأنها طيّ صفحة الخلاف بين واشنطن وبرلين حول خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي يربط روسيا بألمانيا.

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