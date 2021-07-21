بسبب الفيضانات.. مصرع 12 شخصاً في مترو وسط الصين

2021/07/21 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 12 شخصاً حتفهم بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، بحسب ما أعلنت السلطات، الأربعاء، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

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