"نتفليكس" تعرض تفاصيل مشروعها لألعاب الفيديو وسط نمو ضعيف

2021/07/21 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "نتفليكس"، الثلاثاء، إنها ستغوص في عالم ألعاب الفيديو حيث توقعت خدمة بث الأفلام والتلفزيون ضعف نمو المشتركين وسط المنافسة المتزايدة ورفع القيود الوبائية التي أبقت الناس سابقا في منازلهم.

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