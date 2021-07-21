فاروشا القبرصية.. واشنطن تحذر أنقرة من

2021/07/21 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت الولايات المتحدة، تركيا، بإحالة الوضع المقلق في مدينة فاروشا القبرصية، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزعيم القبرصي التركي، إرسين تتار، بنقل السيطرة عليها إلى القبارصة الأتراك.

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