ساكن القبر 2 - هيثم بن محمد شطورو

2021/07/21 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو اخترنا أن نمضي يومنا الأول في الريف.



كانت فرصة لي لأطفئ نار شوقي إلى ضيعة الزيتون التي يملكها أبي.



هواء منعـش و أجواء هادئة تماما.



لا سيارات و لا ضجيج و إنما فـقط اتصال رائع بالطبيعة النقية.كم هي مدننا ملوثة و نتـنة.



إلى غاية تلك الساعة، بين كل الاحـداثات التي مرت بجانب طرق الزبالة و النفاق و العهر الذكوري، تجدني في غاية الاستمتاع بالكائن الريفي الرائع الجميل و من ورائه أبي ذاك الشخصية العـظيمة ال ......





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