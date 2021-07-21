لتعرفني بعمق أدخُل مرآتي - ريتا عودة

2021/07/21 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة أنا امرأةٌتقرأُ وتكتبُوتتذوَّقُتحليقَ المُفرداتِفي سماءِاللغةِ الثّائرَةْ.**أنَا مِحْوَرُ الدَّائِرَة.لا شَيءَ..لا أحَدَ..لا حَرْفَ نَصْبٍ..لا حَرْفَ جَرٍّ..لا فِعْلَ أمْرٍ..يَسْتَطِيعُأنْ يُسَيِّرَنِي،يَسْتَطِيعُأنْ يَكْسِرَني..!**زَهْرَةُ صَبَّارٍ....أنا...أَيْنَمَا كُنْتُ،وَإِنْ فِي صَحْرَاءَ ......





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