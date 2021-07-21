روسيا تكشف رسمياً عن مقاتلتها الشبح الجديدة “تشيك ميت”

2021/07/21 | 07:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23:34 – 20/07/21 نموذج أولى من الطائرة المقاتلة الشبح الروسية “تشيك ميت” خلال عرضه للمرة الأولى في المعرض الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي قرب موسكو في 20 تموز/يوليو 2021.© ا ف ب/ا ف ب ديميتار ديلكوف جوكوفسكي (روسيا) (أ ف ب) – كشفت روسيا الثلاثاء رسمياً عن طائرتها الشبح الجديدة “تشيك ميت”، مقاتلة […]

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