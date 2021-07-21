ملاحظات حول تطور البروليتاريا الصناعية 1 & 2 - تامر خرمه

2021/07/21 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه قدمت في المؤتمر الثالث عشر للرابطة الأممية للعمال (الأممية الرابعة) 21- 28 تموز- 2018.مقدمةمعظم التيارات اليسارية وضعت استراتيجية الثورة الاشتراكية وكذلك دور البروليتاريا الصناعية كموضوع اجتماعي لهذه الثورة في دائرة الشك.هذا الموقف بات أقوى بعد الزلزال الذي هز اليسار نتيجة إسقاط الأجهزة الستالينية العالمية في أوروبا الشرقية.في هذه الوثيقة، نعيد التأكيد على مركزية البرول ......





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