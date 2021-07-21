الحجامي: الوضع الوبائي سيصبح معقّداً أكثر

2021/07/21 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدى مدير عام دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، قلقه الكبير من “الوضع القابل للتعقيد”، جراء تزايد الحالات الحرجة المسجلة بفيروس كورونا، فيما كشف عن وفاة 15 مصاباً بينهم عدد من الشباب.وقال الحجامي في تدوينة، انه “لا اريد ان اعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك، ولكن يؤسفني جداً ان ابلغكم […]

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