استشهاد واصابة خمسة منتسبين بهجوم لداعش في صلاح الدين

2021/07/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الاربعاء، باستشهاد واصابة خمسة افراد من الجيش اثر هجوم شنته عصابات داعش في قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً مسلحاً على مقر الفوج الثاني لواء 66 جيش عراقي في قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين".واضاف أن "الهجوم اسفر عن استشهاد اثنين من الجيش واصابة ثلاثة آخرين بينهم إصابات خطرة"، لافتاً الى أن "الهجوم حدث في ساعة متاخرة من ليلة امس".وتابع أن "تعزيزات عسكرية وصلت مكان الهجوم وأجبرت عناصر داعش على الفرار إلى الوديان البعيدة".

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