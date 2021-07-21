هل سمنة الطفل دليلًا على عافيته؟

2021/07/21 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سمنة الطفل دليل على عافيته؟ من المؤكد أن بعضنا سمع عن هذا التعبير من قبل، ولكن، ما مدى صحته؟

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