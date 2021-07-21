الاعلى خلال شهر.. الهند تسجل 3998 وفاة جديدة بكورونا

2021/07/21 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند، اليوم الاربعاء، 3998 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي تعد الأعلى خلال شهر.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 42،015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 3998 حالة وهي أعلى مستوياتها منذ 12 يونيو.وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات […]

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