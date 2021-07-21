ناصية اللهفة - فاطمة الفلاحي

2021/07/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 6.تتشرنق من جسد الضوء، سياط ذاكرته؛ نعومة وترف.7.ذات حرب و كينونة طين:يمارون أحلامه الموؤدة والعابرة بين ثقوب الأزقة، والمتخمة بالحرب والطاعون، فتتدلى على مراياه المهشمة، كحرب ضروس.8.مغبش يجالس ناصية اللهفة وحكايا الانكسار، بجمر الوقت اكتوى، وبصفعات انتظار.9.محار ووَدَع وأحجية توشوشني بزوغك، حد آخر مغاليق النهار.10 ......





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