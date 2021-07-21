2021/07/21 | 09:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي من تفاقم أزمة جائحة كورونا في ظل عدم تقيد المواطنين بشروط الوقاية.

الحجامي أكد وفاة خمسة عشر من المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المستشفيات التابعة لدائرة صحة الكرخ بعضهم من الشباب، مضيفا ان لدينا خمس مئة مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة وإنهاك المنتسبين، فضلا عن أكثر من خمسة عشر الف آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ، في حين أكد الحجامي ان الوضع قابل للتعقيد بشكل أكبر في حال عدم الالتزام بتدابير الوقاية مخاطبا المواطنين بالقول ان القرار كله بأيديكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحجامي مخاطبا المواطنين: المئات يصارعون الموت والوضع قابل للتعقيد.. القرار بأيديكم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحجامي مخاطبا المواطنين: المئات يصارعون الموت والوضع قابل للتعقيد.. القرار بأيديكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).