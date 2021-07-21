يونيليفر في موقف صعب بعد توقف بيع المثلجات بمستوطنات الضفة الغربية

2021/07/21 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثار الجدل بين عملاق المنتجات الاستهلاكية يونيليفر ومجلس الإدارة المستقل لوحدته التابعة بن آند جيريز بعد قرار اتخذته الأخيرة بوقف بيع البوظة (الآيس كريم) في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية.

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