2021/07/21 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الخارجية الايرانية، الاربعاء، على حادثة مدينة الصدر في بغداد، التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (21 تموز 2021)، قوله الذي اعرب فيه عن "تعاطفه و مواساته مع العراق حكومة و شعبا للهجوم الأخير في مدينة الصدر ببغداد".

وبحسب الوكالة فقد "أجرى ظريف الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وتباحث معه في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني "فؤاد حسين بعيد الأضحى المبارك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الايراني يعلق على تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الايراني يعلق على تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).