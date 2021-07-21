منظمة الصحة العالمية تحدد سبيل السيطرة على كورونا

2021/07/21 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض.ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف.يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا”.وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر.وقال: “هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل.وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي.نحن نستطيع وضع نقطة […]

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