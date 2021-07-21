عقبة وحيدة تمنع الجزائري محرز من الانتقال إلى عملاق إسبانيا

2021/07/21 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وسائل إعلام إسبانية، دخول مانشستر سيتي في مفاوضات رسمية من أجل تحويل جناحه الجزائري رياض محرز إلى العملاق الإسباني برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وستكون الصفقة بمثابة هدية حقيقية للجناح الجزائري الطائر، الذي يعتبر مشجعا وفيا للفريق الكتالوني، وكان يحلم بارتداء قميصه منذ سنوات مضت.وكشف “راديو كتالونيا”، أن إدارة مانشستر سيتي ونظيرتها في برشلونة تدرسان إمكانية إبرام صفقات تبادلية في الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفهما قبل الموسم الجديد.وأوضح المصدر ذاته، أن مانشستر سيتي وضع اسم محرز، ورحيم سترلينغ، وإيمريك لابورت، على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى استعداد الفريق الإنجليزي لدراسة جميع المقترحات المقدمة من […]

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