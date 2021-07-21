2021/07/21 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند، اليوم الاربعاء، 3998 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي تعد الأعلى خلال شهر.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 42،015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 3998 حالة وهي أعلى مستوياتها منذ 12 يونيو.وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات في الهند يبلغ 31.22 مليون وعدد الوفيات 418.480.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا خلال شهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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