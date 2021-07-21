تصريح جديد من رئيس منظمة الصحة العالمية حول موجة الجائحة

2021/07/21 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.

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وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض.



ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف.



يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على ضرروة أن تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر.

وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل.



وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي.



نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء.



ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة.



لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

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