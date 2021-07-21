2021/07/21 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صحة كربلاء توجه دعوة للمواطنين من أربع نقاط » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:43

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