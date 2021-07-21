2021/07/21 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القضاء الأمريكي 7 تهم لتوم باراك، الحليف والمسؤول السابق بلجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منها العمل كـ"عميل لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه تهمة لمقرب من ترامب بالعمل "كعميل للإمارات") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه تهمة لمقرب من ترامب بالعمل "كعميل للإمارات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).