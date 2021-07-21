بالفيديو.. الاولمبية الدولية تعترف باتحادات عراقية جديدة

2021/07/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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حازت اتحادات المواي تاي والكيك بوكسنغ والسامبو، الاعتراف الكامل من اللجنة الاولمبية الدولية في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية في طوكيو

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