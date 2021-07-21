وكالة فارس: الشرطة تطلق النار خلال التظاهرات لحماية المحتجين

2021/07/21 | 10:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعمت وكالة فارس الإيرانية للأنباء ان لجوء الشرطة الى إطلاق النار خلال التظاهرات الأخيرة في محافظة خوزستان جاء لحماية الاحتجاجات ومطالب الناس.

وحملت الوكالة المقربة من الحرس الثوري المحتجين مسؤولية اندلاع المواجهات خلال التظاهرات الليلية التي تشهدها مدن المحافظة، بسبب طريقة تعبيرهم عن غضبهم على حد تعبير الوكالة، مضيفة ان امتلاك بعض أهالي المحافظة الأسلحة بناء على تقاليد خاطئة كان عاملا في تصاعد موجة العنف ومقتل شاب في السابعة عشرة من العمر قائلة انه قتل في نزاع عائلي وليس في الاحتجاجات.

ومما يجدر ذكره ان عدة مدن في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران تشهد تظاهرات غاضبة منذ نحو أسبوع احتجاجا على أزمة مياه الشرب وعجز السلطات عن معالجتها.

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