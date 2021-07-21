«بيغاسوس» وحلف الصهيونية والاستبداد العربي - جلبير الأشقر

2021/07/21 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر طالما ادّعت الدولة الصهيونية أنها واحة ديمقراطية وسط صحراء الاستبداد العربي، بل تصوّر الدولة الصهيونية ذاتها على أنها جزء من النخبة العالمية التي تشكّلها منظومة الدول الغربية القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي إحدى حججها الرئيسية في استدرار عطف حكومات تلك الدول وشعوبها.



وبالطبع، ليس نفاق هذا الادّعاء سرّاً على كل من يدرك أن الديمقراطية الصهيونية تقتصر على اليهود، أي أن إسرائيل دولة «إثنوقر ......





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