إبراهيم جلال[*] .. وسينوغرافيا النحت الفكري في شكل المسرح العراقي - فاضل خليل

2021/07/21 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل المقدمة : الإخراج العربي إما تقليد للتجربة الغربية ، ومنذ [البخيل 1847/موليير- النقاش] .



أو في محاولات التخلص منها باللجوء إلى التراث كحل من الحلول ، لقربه من المسرح الملحمي في الشكل والمضامين .



ومثلما أثارت هذه الحقيقة الجزائري عبد الرحمن كاكي في المغرب العربي ، أثارته كذلك ......





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