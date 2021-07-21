صحة الكرخ تحذر من الوضع الحالي: شباب يموتون ومئات يصارعون من أجل الحياة

2021/07/21 | 10:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عبّر مدير عام دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، عن قلقه من "الوضع القابل للتعقيد"، جرّاء وصول الحالات الحرجة المسجلة بفيروس كورونا لأكثر من 500، فيما كشف عن وفاة 15 مصابًا بينهم شباب.

وقال الحجامي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، "لا أريد أن أعكر عليكم فرحتكم بعيد الأضحى المبارك، ولكن يؤسفني جدًا أن أبلغكم بوفاة خمسة عشر مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب".

وأضاف الحجامي "لدينا أكثر من 500 مريض يصارعون من أجل الحياة في ظروف صعبة وإنهاك لمنتسبينا الشجعان، وأكثر من خمسة عشر ألف آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحده".

وحذر الحجامي من أن "الوضع قابل للتعقيد أكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية".

وختم بالقول "هذا نداء من أخوانكم في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لأجل سلامتكم، فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من أهلنا، والقرار كله بيدكم".

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