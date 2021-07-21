دراسة: أكثر من مليون طفل حول العالم تيتموا بسبب كورونا

2021/07/21 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" يوم الثلاثاء أن أكثر من مليون طفل فقدوا أحد الوالدين أو الوصي عليهم في جميع أنحاء العالم بسبب كورونا.

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