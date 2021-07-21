ريال مدريد يفوز على برشلونة في كلاسيكو الاساطير

2021/07/21 | 10:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة (3-2) في لقاء "الكلاسيكو" الاستعراضي، بين أساطير الغريمين التقليديين القدامى، أمس الثلاثاء، على "استاد بلومفيلد" في تل أبيب بإسرائيل.

وضع الساحر البرازيلي رونالدينيو برشلونة في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على شوطين مدة كل منهما 40 دقيقة.

ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، أحرزهما كل من بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز، في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

وأدرك خوفري ماتيو التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59، ومن ثم سجل روبين دي لا ريد هدف الفوز للفريق الملكي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

PUKmedia وكالات

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