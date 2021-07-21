مصرف الرافدين يعلن زيادة الفوائد على الودائع: عوائد مالية مجزية

2021/07/21 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، رفع نسب الفائدة على الودائع في حسابته لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إن "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لإيداع أموالهم في المصرف بدلاً من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".

وأكد المصرف، "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، وكذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".

وأضاف البيان، "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

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