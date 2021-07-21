واشنطن بوست: هاتف الرئيسين صالح وماكرون ضمن قائمة برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة NSO الإسرائيلية

2021/07/21 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الاميركية بأنه تمت محاولة التجسس على رئيسي جمهوريتي العراق وفرنسا، وعدة رؤساء دول وحكومات عن طريق هواتفهم المحمولة، .ووفقا لتقرير نشر على الصحيفة الاميركية أكد أن 14 رئيس جمهورية ضمن قائمة تحتوي على … Readmore

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