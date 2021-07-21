الخزعلي: إسرائيل تقوم بحرق المستشفيات في العراق لاستهداف الشيعة وتسقيطهم

2021/07/21 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إسرائيل مسؤولية استهداف مخازن اسلحة الحشد في العراق، فيما لم يستبعد قيامها بحرائق المستشفيات في البلاد، التي راح ضحيتها العشرات.وأكد الخزعلي في كلمة متلفزة له أن “كثرة الحرائق في هذه السنة … Readmore

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