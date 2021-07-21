2021/07/21 | 10:30 - المصدر: روسيا اليوم
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يودعون الأمريكيين بهجمات إرهابية: "داعش" يتحدى بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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