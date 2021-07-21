طقس صحو وحار ودرجة الحرارة تنخفض قليلا خلال اليومين المقبلين

2021/07/21 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا وحارا ، مع انخفاض بسيط بدرجات حرارة .وذكرت الهيئة في بيان :" ان طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا وحارا ودرجة الحرارة تنخفض قليلا ، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحوا وحارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 31 مئوية والعظمى 49 مئوية ، وفي البصرة والناصرية تصل درجة الحرارة العظمى الى 50 مئوية ".واضاف ان طقس يوم الجمعة في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا وحارا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ./انتهى9

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