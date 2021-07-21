أمطار مدمرة بالصين تقتل 12 شخصا وتسبب في انهيار سدين مائيين

2021/07/21 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تعرضت مدينة تشنغتشو بوسط الصين لعواصف مطر ية بمعدلات قياسية، ما تسبب في حدوث تشبع شديد للتربة بالمياه واضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي.دفعت الأمطار القياسية مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في تشنغتشو، إلى رفع الاستجابة الطارئة للفيضانات إلى أعلى مستوياتها بعد ظهر الثلاثاء.ذكر مركز الأرصاد الجوية بمقاطعة خنان اليوم أن متوسط هطول الأمطار على تشنغتشو وصل إلى 457.5 ملم في غضون 24 ساعة حتى الـ5 مساء الثلاثاء، وهو أعلى معدل هطول يومي للأمطار منذ بدء سجلات المناخ.وبحسب وكالة شينخوا، سجلت المدينة أيضا معدلا قياسيا لهطول الأمطار في الساعة بمقدار 201.9 ملم بين الساعة الـ4 والـ5 مساء ، أدى تشبع التربة الشديد بالمياه إلى شلل فعلي في حركة المرور على طرق المدينة.قالت وزارة الموارد المائية الصينية، إن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين انهارا بعد أمطار غزيرة.وانهار السدان بمدينة هولونبوير في منغوليا الداخلية، الأحد.وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لديهما كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.وأضافت أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.وضربت موجات من الطقس العنيف عدة أجزاء من العالم في الأسابيع القليلة الماضية، وشمل ذلك فيضانات في أوروبا وموجات حر في أمريكا الشمالية، مما زاد المخاوف بشأن تغير المناخ.وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع وي تشات إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية.ودُمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.ويوجد في الصين أكثر من 98 ألف خزان مائي، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن.وأقرت الحكومة بأن أعمار أكثر من 80 بالمئة منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة./انتهى9

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